КХЛ назвала Исаева лучшим вратарем марта

Голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев в третий раз в карьере был признан лучшим вратарем месяца в КХЛ. Об этом сообщает Лига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Лауреатов марта определила комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ на основании статистических данных. Исаев завершил март с коэффициентом надежности 1.48. Он одержал четыре победы в шести матчах месяца, в одной из игр его команда уступила в серии бросков.

«По воротам Исаева было нанесено 124 броска (20,7 в среднем за игру), из которых он отразил 92,74%»,— говорится в сообщении КХЛ.

Другие игроки «Локомотива» не вошли в число лидеров по номинациям «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший новичок». Напомним, что в большинстве матчей января-февраля Исаев не играл, так как был включен в список травмированных. Его заменяли Алексей Мельничук и Максим Майоров.

Алла Чижова