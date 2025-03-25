Убийство ждало почти четверть века

В Иркутске вынесен приговор по делу о заказном убийстве местного боксера, совершенном в декабре 2002 года в ходе криминальных разборок. Исполнитель преступления, которого присяжные признали виновным, получил 15 лет колонии. Заказчик — один из лидеров братской преступной группировки — и другой предполагаемый киллер находятся в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место убийства боксера Артема Голикова

Фото: Объединенная пресс-служба судов Иркутской области Место убийства боксера Артема Голикова

Фото: Объединенная пресс-служба судов Иркутской области

Октябрьский райсуд Иркутска вынес приговор 47-летнему жителю Ангарска Константину Зеленкову по уголовному делу об убийстве, совершенном по найму (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных и с учетом мнения гособвинения подсудимый получил 15 лет колонии строгого режима, сообщила Иркутская облпрокуратура. Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщила, что убийство было совершено в Иркутске в декабре 2002 года. Предварительное следствие по делу в дальнейшем было приостановлено «в связи с неустановлением лиц, совершивших преступление». А возобновлено расследование было в 2023 году, когда сотрудники регионального УФСБ задержали предполагаемого киллера.

Следствием и судом установлено, что житель Ангарска Леонид Зеленков получил заказ на убийство 29-летнего боксера Артема Голикова, который мог иметь связи с ОПГ города Железногорск-Илимский, и привлек к исполнению преступления своего брата Константина. Спортсмен конфликтовал с одним из лидеров действовавшей в Братске преступной группировки, что и стало мотивом убийства.

По данным источника «Ъ», заказчиком являлся криминальный авторитет по прозвищу Митрофан, который был сначала «смотрящим» за Ленинским районом Иркутска, а затем и за городом в целом.

18 декабря 2002 года злоумышленники нашли иркутянина в спортивном клубе «Бигма». Они надели балаклавы и произвели в жертву не менее восьми выстрелов, от полученных ранений боксер скончался на месте. Предполагаемые заказчик и второй исполнитель убийства находятся в розыске.

Отметим, что Голиков стал жертвой одной из целой серии криминальных разборок, прошедших за считаные дни в Иркутске. 14 декабря в центре города из автоматов были расстреляны два автомобиля, погибли восемь человек, в том числе криминальный авторитет Павел Киселев. А 18 декабря был застрелен в своем доме бизнесмен Олег Хрущев, владевший сетью игровых салонов, также в частном доме были найдены тела уроженцев Северного Кавказа с множественными осколочными ранениями от ручной боевой гранаты.

Адвокат Константина Зеленкова Рафик Файзулин заявил «Ъ» о намерении обжаловать приговор в областном суде.

«Стоит отметить, что вердикт вынесли только со второго раза,— сказал защитник.— При первом рассмотрении в конце прошлого года перед оглашением вердикта пристав вывел присяжных из совещательной комнаты и их распустили. После этого уже набирали новый состав». По его словам, обвинение строилось лишь на показаниях одного свидетеля, которого якобы «братья Зеленковы просили пройти в спортзал и проверить, на месте ли нужный им человек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Зеленков в зале суда

Фото: Объединенная пресс-служба судов Иркутской области Константин Зеленков в зале суда

Фото: Объединенная пресс-служба судов Иркутской области

Вместе с тем, отмечает адвокат, эти показания противоречат свидетельствам трех очевидцев, найденных в 2002 и 2003 годах. Один из них, сидевший в машине на парковке у спортклуба, видел только двух мужчин, заглядывающих в окна заведения. «Кроме того, не совпадают показания свидетеля обвинения и этих трех человек в части оценки роста подозреваемых, маршрута их прибытия к клубу и путей отхода от места совершения преступления»,— добавляет Рафик Файзулин.

Влад Никифоров, Иркутск