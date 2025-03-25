В Перми осужден мужчина, пытавшийся заказать убийство бывшей супруги

Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении 49-летнего жителя Куединского округа. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура региона, он осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму). Следствие и суд установили, что в августе прошлого года Рафаэль Илькаев решил завладеть долями в фермерском хозяйстве своей бывшей жены, после чего обратился к знакомому с предложением оказать содействие в убийстве женщины за деньги. Последний сообщил о преступных намерениях силовикам и добровольно принял участие в проведении оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступления.

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В дневное время 29 октября 2024 года в ходе очередной встречи на территории поселка Куеда, будучи участником ОРМ, мужчина сообщил заказчику недостоверные сведения о смерти его бывшей супруги и об обстоятельствах ее убийства. В подтверждение он продемонстрировал ему фотографию, на которой якобы изображена потерпевшая с признаками насильственной смерти. Далее подсудимый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.