FT: профессиональные инвесторы выводят средства из США

По подсчетам исследовательской компании VandaTrack, на которую ссылается Financial Times, с начала года индивидуальные/розничные инвесторы вложили $67 млрд в американские акции, что почти сравнялось с объемом вложений за весь четвертый квартал прошлого года ($71 млрд). При этом профессиональные инвесторы сокращают свои позиции из-за опасений по поводу политики Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

Эксперты полагают, что приток средств от частных инвесторов говорит об их оптимизме, несмотря на снижение американских фондовых индексов, начавшееся примерно с середины февраля. «Покупки на падении оправдывали себя четыре из последних пяти лет,— цитирует FT стратегического аналитика Interactive Brokers Стива Сосника.— Если такая тактика часто срабатывала, вам сложно расстаться с мыслью, что она сработает снова».

При этом профессиональные инвесторы не испытывают такого энтузиазма и сокращают свои вложения в американские ценные бумаги. Аналитик инвесткомпании Bernstein Александр Петерц сообщил FT: «Я помню, как еще в 1999 году моя домработница начала допытывать меня, какие акции ей надо купить прямо сейчас. Это было как раз накануне падения (индексов из-за краха пузыря высокотехнологичных компаний.— "Ъ")».

Евгений Хвостик