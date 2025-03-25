Работники ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» помогли пострадавшим от паводка

Работники Архангельского РЭС ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» оказали помощь пострадавшим от паводка в деревне Азово Архангельского района. На прошлой неделе из-за резкого подъема уровня реки Инзер жители были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые из них временно разместились в здании местной школы.



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Волонтеры Архангельского РЭС организовали денежный сбор. На эти средства приобретены продукты питания, одежда и средства гигиены. Сетевики привезли гуманитарную помощь в д. Азово и передали пострадавшим.

«Многие наши коллеги активно откликнулись. Помогли кто чем смог. Жители деревни искренне всех поблагодарили», - рассказала техник Архангельского РЭС Олеся Каримова, участвовавшая в поездке.

На сегодняшний день уровень реки Инзер снижается, ситуация в д Азово стабилизируется, и сельчане возвращаются в свои дома.

ООО «Башкирэнерго»