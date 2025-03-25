ЗСК предложит усовершенствовать медсоцэкспертизу для бойцов, потерявших зрение
Кубанские депутаты предложат минсоцзащиты РФ усовершенствовать порядок проведения экспертизы на установление инвалидности для участников боевых действий, частично потерявших зрение. Соответствующий проект обращения размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Законодательного собрания Краснодарского края.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Обращение планируется принять на очередной сессии ЗСК, которая намечена на среду. Касается оно проведения медико-социальной экспертизы участников боевых действий, потерявших в результате воинских операций зрение на один глаз.
В документе говорится, что на сегодняшний день законодательство, регулирующее установление инвалидности по зрению ориентировано на граждан, получивших травмы в мирное время или в результате заболеваний. Травмы же, полученные в боевых условиях, имеют свою специфику, которая не всегда отражена в существующих порядках. При нарушениях сенсорных функций у ветеранов боевых действий, как правило, они сочетаются с нарушением иных функций, что приводит к более выраженным ограничениям жизнедеятельности, говорится в документе.
«Однако применение существующих норм законодательства для ветеранов боевых действий, потерявших зрение на один глаз, приводит к ряду проблем, среди которых в том числе отсутствие дифференциации при установлении группы инвалидности. В случае потери одного глаза гражданин не всегда может получить соответствующую группу инвалидности, поскольку существующие критерии оценки инвалидности зачастую не учитывают особенности утраты зрения, полученной в боевых условиях. Степень утраты функций органа нередко определяется без учета тяжести и характера травмы, полученной в условиях боевых действий», — говорится в проекте постановления.
Кубанские законодатели считают, что случаи потери зрения в ходе боевых действий должны иметь иные статус и оценку в процессе установления инвалидности. В связи с этим они планируют попросить минсоцзащиты РФ подумать об совершенствовании законодательства в этой части.