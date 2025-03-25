«Рынок меняется стремительно»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как использование искусственного интеллекта влияет на поведение потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Искусственный интеллект решает, что покупать: потребители не могут определиться с выбором и доверяют его алгоритмам. По новым данным исследователей из Adobe, количество переходов пользователей с сервисов с генеративным ИИ на сайты ритейлеров в США резко выросло в конце прошлого года. И эта тенденция сохраняется в 2025-м. В период предновогодних распродаж в ноябре и декабре трафик от AI-сервисов увеличился на 1300% по сравнению с предыдущим годом. В феврале этот показатель вырос на 1200% к июлю 2024-го.

Всего аналитики изучили 1 трлн посещений розничных сайтов и дополнительно опросили 5 тыс. жителей страны о том, как они используют искусственный интеллект при покупках. Оказалось, почти 40% респондентов уже применяли сервисы AI для онлайн-покупок, а 53% планируют начать это делать в ближайшее время. 47% просят алгоритмы порекомендовать им продукт, 43% ищут вместе с искусственным интеллектом выгодные предложения у ритейлеров. 35% запрашивают идеи для подарков — столько же используют искусственный интеллект для создания списка покупок. Самое интересное открытие аналитиков из Adobe — большая вовлеченность. Люди, которые переходят на сайты магазинов из условного ChatGPT, на 8% дольше прочих задерживаются на странице продавца. И это не все. Они просматривают на 12% больше страниц за одно посещение и отказываются от товаров реже на 23%.

Активно растет объем переходов из «умных» ботов на сайты туроператоров, отелей, баз отдыха — всего, что связано с путешествиями. При помощи искусственного интеллекта потенциальные клиенты ищут вдохновения для поездки, рекомендации мест, где перекусить на маршруте, составляют этот самый маршрут и планируют бюджет. Отказов от турпродуктов со стороны таких пользователей на 45% меньше, чем у прочих. Тут еще много чего можно добавить, но уже ощущается wow-эффект, не так ли? Рынок меняется стремительно, но придется за ним поспевать.

Яна Лубнина