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В Самарской области тысячи домов и десятки социально-значимых объектов остались без воды

Сегодня в 13:40 (MSK+1) начались плановые работы на насосной станции первого подъема по адресу: Отрадный, Промзона 2. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На время проведения работ без холодного водоснабжения остались потребители Отрадного и сел Черновка и Муханово Кинель-Черкасского района.

«Всего 456 многоквартирных и 2012 частных жилых домов, а также 32 социально-значимых объекта остались без воды»,— заявили в ведомстве.

Предполагается, что водоснабжение будет восстановлено сегодня в 17:00 (MSK+1).

Алексей Алексеев