В Самаре женщину обвинили в растрате материнского капитала
Прокуратура Промышленного района провела проверку соблюдения федерального законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при использовании средств материнского капитала, выданного для приобретения жилого помещения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили в региональной прокуратуре, в декабре 2021 года женщина получила государственный сертификат на материнский капитал. В дальнейшем она потратила 483 тысячи рублей на покупку земельного участка и дома.
«Однако долю в праве собственности на несовершеннолетних детей она не оформляла и уже через полгода продала недвижимое имущество»,— заявили в надзорном ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании необоснованно полученных женщиной средств. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.