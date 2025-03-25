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В Самаре женщину обвинили в растрате материнского капитала

Прокуратура Промышленного района провела проверку соблюдения федерального законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при использовании средств материнского капитала, выданного для приобретения жилого помещения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональной прокуратуре, в декабре 2021 года женщина получила государственный сертификат на материнский капитал. В дальнейшем она потратила 483 тысячи рублей на покупку земельного участка и дома.

«Однако долю в праве собственности на несовершеннолетних детей она не оформляла и уже через полгода продала недвижимое имущество»,— заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании необоснованно полученных женщиной средств. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Алексей Алексеев