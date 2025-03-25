Челябинский производитель поставлял соевые пельмени в воинские части

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило в пельменях «Традиционные» производства ООО «Урал-Снаб» (Челябинская область) сою и лишило предприятие декларации на продукцию. Компании, поставляющей мясные полуфабрикаты в воинские части, выдано предостережение, сообщает пресс-служба ведомства.

Наличие ДНК сои в пельменях установили после отбора проб полуфабрикатов в войсковой части Свердловской области. Как отмечают в Россельхознадзоре, это свидетельствует о серьезных упущениях в организации обеспечения качества со стороны производителя, всю продукцию нужно будет уничтожить.

Это не первое нарушение челябинского предприятия. За последние два года ведомство признало недействительными несколько деклараций ООО «Урал-Снаб», передающей в военные части Челябинской, Курганской и Свердловской областей мясные полуфабрикаты. В скором времени Россельхознадзор отправит в прокуратуру материалы о компании для проведения внеплановой проверки.

Виталина Ярховска