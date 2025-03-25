Глаза разбегаются: кино, сериалы, ТВ, музыка и книги — в подписке «Всё в одном» от Wink

Онлайн-кинотеатр Wink представил мультиподписку «Всё в одном», которая открывает доступ сразу к трем развлекательным сервисам. Пользователи могут смотреть фильмы, сериалы и телеканалы в онлайн-кинотеатре Wink, а также слушать музыку или аудиокниги в приложениях «Wink Музыка» и «Wink Книги».



Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком" в Башкортостане

Всего в мультиподписке Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) доступно более 50 тысяч фильмов и сериалов, свыше 50 миллионов музыкальных треков и больше 40 тысяч аудиокниг. Кроме того, пользователи смогут загрузить каталог видеоигр, чтобы проходить квизы на большом экране.

Стриминговые сервисы «Wink Музыка» и «Wink Книги», а также каталог игр в онлайн-кинотеатре были запущены в 2024 году. В феврале 2025-го каталог книг значительно увеличился — сейчас подписчикам доступны произведения разных жанров от ведущих российских издательств: от классики до последних новинок. Пользователи имеют возможность прослушивать и скачивать аудиокниги, получать персональные рекомендации, знакомиться с книжными подборками и добавлять заинтересовавшие произведения в избранное. При этом ознакомительные фрагменты аудиокниг доступны без оформления подписки. В «Wink Музыке» рекомендательный алгоритм «Мой поток» составит индивидуальный плейлист в соответствии с предпочтениями пользователя.

Подключить мультиподписку «Всё в одном» можно в личном кабинете на сайте Wink.ru, а также в приложениях онлайн-кинотеатра Wink и на странице wink.ru/one. Стоимость подписки — 399 рублей в месяц, при этом ее оформление позволит существенно сэкономить, так как оплата всех сервисов по отдельности обойдется в два с половиной раза дороже. Новые пользователи могут бесплатно пользоваться подпиской 30 дней.

В рекламной кампании мультиподписки «Всё в одном» приняли участие актрисы из сериалов, доступных в онлайн-кинотеатре Wink: Мила Ершова («Неверные», «Трудные подростки»), Лиза Ищенко («Лгунья») и Алана Чочиева («Любовь зла»).

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Wink.ru — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы). Объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (80 000 позиций). Wink.ru выпускает оригинальные сериалы-события для самой разной аудитории. В линейке Wink Originals более 50 проектов, среди которых такие хиты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «ГДР», «Балет», «Библиотекарь», «Плакса», «Чистые», «Любопытная Варвара» и другие. В 2025 году Wink.ru представил сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь», «Челюскин. Первые», «Между нами хиимя» и готовит премьеры других проектов. Wink.ru — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Т2.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане