ВЦИОМ: россияне стали более терпимы к горбачевской перестройке

Доля россиян, уверенных в том, что перестройка была ошибкой с самого начала, за последние годы возросла, но увеличился и процент тех, кто убежден, что выиграл от этих перемен. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного 40-летию экономических и политических реформ Михаила Горбачева, которые опубликованы на сайте ВЦИОМа сегодня, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в 1986 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в 1986 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Доля респондентов, которые считают, что перестройка в исторической перспективе принесла стране больше плохого (61%), с момента предыдущего аналогичного опроса (2019 год) не изменилась, а по сравнению с 2005 годом увеличилась на семь процентных пунктов. При этом около половины опрошенных (49%) думают, что реформы все же были нужны, но проводились «неумно и неумело» и потому принесли больше вреда, чем пользы. По сравнению с 2015 годом убежденных в этом стало меньше на семь процентных пунктов, эта позиция наиболее распространена как раз у «перестроечного» поколения — тех, кто родился между 1968 и 1981 годами. Сторонников точки зрения, что реформы были «ошибочной затеей с самого начала», сейчас 26% против 21% десятью годами ранее. Как необходимый и в целом верный шаг перестройку расценивают всего 13%.

Несмотря на то что относительное большинство респондентов (35%) уверены, что сами они в целом проиграли от «демократических и рыночных реформ», такая оценка стала встречаться заметно реже: в 2010-м «проигравших» было 42%. И одновременно зеркально выросла доля тех, кто полагает, что по итогам перестройки «выиграл» (31% против 24% в 2010 году). Наконец, с мнением о том, что в стране в 1985 году нужно было оставить все как есть, сейчас солидарны 37% против 47% четырьмя годами ранее. А доля несогласных с такой позицией, наоборот, выросла с 42% до 48%.

Как Михаил Горбачев во второй раз стал главой государства — читайте в материале «Ъ».

Божена Иванова