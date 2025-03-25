Количество психолого-педагогических классов в Ижевске выросло на 47% за год

Количество профильных психолого-педагогических классов в Ижевске увеличилось до 25 единиц к началу 2025 года, что на 8 или 47% больше, чем в 2024-м, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» с брифинга замглавы администрации города по соцполитике Натальи Гвоздковой. Кроме того, количество медицинских классов в городских школах достигло 18 единиц, инженерных — 45.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам госпожи Гвоздковой, развитие системы профильных классов может быть связано с увеличением числа продолжающих обучение после 9-х классов. «В 2025 году мы планируем, что около 4,5 тыс. детей пойдут в 10-е классы. По итогам 2024-го таких ребят было около 3,8 тыс.»,— добавила она.