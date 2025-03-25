Средний размер взятки в Самарской области составил 388 тысяч рублей

В 2024 году на территории Самарской области было зафиксировано 781 коррупционное преступление. Из них 328 случаев составило взяточничество. Об этом сообщил начальник ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов на заседании в губернской думе во вторник, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Средний размер взятки составил 388 тысяч рублей», — рассказал начальник главка.

В октябре 2024 года региональная полиция озвучила другую цифру по средней сумме взятки в Самарской области. Ее размер составил на тот момент 258 тыс. руб. При этом чаще всего коррупционные преступления совершались в регионе в отчетном периоде в сферах государственного управления, здравоохранения и образования.

Георгий Портнов