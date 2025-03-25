Один из создателей рюмочной «Парадная» запустит в Перми мексиканский бар

Пермский предприниматель Александр Устюгов собирается открыть в городе бар в мексиканском стиле. Как пишет «В курсе.ру», концепция бара уже готова, размер инвестиций в запуск заведения составляет 10–15 млн руб. Сейчас ведется поиск подходящего помещения. «У нас есть концепция и понимание, как решить вопрос по технике, мебели, команде сотрудников, но сложность с тем, что пока не можем найти подходящее по всем параметрам помещение в центре Перми»,— пояснил Александр Устюгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндкекс карты Фото: Яндкекс карты

Планируется, что бар будет оформлен в мексиканском стиле, в заведении станут подавать блюда этой кухни, в частности напитки мескаль, сангрита, мичелада.

Александр Устюгов известен как один из создателей рюмочной «Парадная». По данным сайта chef.ru, над концепцией «Парадной» в Перми господин Устюгов работал вместе с Ильей Заковыриным и Василисой Бондюгиной. В конце 2024 года Александр Устюгов вышел из проекта «Парадной».

В сервисе Kartoteka.ru имеются данные о физическом лице Александре Устюгове, который в качестве ИП не зарегистрирован, какими-либо учреждениями не владеет. В Перми действует также индивидуальный предприниматель с таким же именем — Александр Устюгов, который ведет издательскую и рекламную деятельность. Ранее он владел ныне ликвидированным ООО «Квитсервис» в сфере печатания газет.