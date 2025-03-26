Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новинке от Zepp Health, расширенных фитнес-функциях и других характеристиках устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zepp North America Фото: Zepp North America

Apple активно работает над интеграцией камер и искусственного интеллекта в свои умные часы Apple Watch, сообщает Bloomberg. Выпустить новинку действующий лидер рынка намерен к 2027 году. Пока от носимых устройств среднему пользователю нужны скорее фитнес-функции, так что бороться за свою долю рынка еще можно. После тестирования Amazfit T-Rex 3 бренда Zepp Health отмечу, что шансы у этой модели хорошие. В дизайне устройства легко найти сходства с моделями других вендоров вроде Garmin, Coros или Casio. Работает это как привлекающий фактор. Но само наличие грубых рубленых элементов во внешности говорит скорее об общих признаках класса, нежели о прямом желании скопировать. Косвенно это подтверждают множество престижных наград Amazfit как раз за прошлые спокойные и округлые решения в дизайне.

Корпус T-Rex 3 выполнен из очень прочного пластика, который тактильно можно сравнить с керамикой. Накладка вокруг циферблата, крупные кнопки и еще несколько элементов на корпусе выполнены из металла. Вместе они создают эффект долговечности, прочности и надежности. Материал же выбранный для ремешка за счет, я бы сказал, излишней эластичности кажется чужеродным и удешевляет общее впечатление от устройства стоимостью порядка 23 тыс. руб.

Преимуществами гаджета являются прочная конструкция с водостойкостью на 10 ATM и готовностью к погружению на 45 м, а также высокая автономность. Почти месяц при обычном ношении или до 180 часов при максимальной загрузке GPS. Отличное решение для любителей рыбалки, трекинга и прочих длительных отрывов от цивилизации. Кстати, проприетарную зарядную площадку лучше не терять, что довольно просто ввиду ее редкого использования. Легкое соединение и интеграция с устройствами на iOS. Жаль только, что синхронизация иногда срабатывает лишь после обновления фирменного приложения Zepp, хотя все разрешения часам на передачу данных из сервиса «Здоровье» выданы. T-Rex 3 поддерживают более 170 режимов тренировок, включая персонализированные планы и подробные отчеты. Пригодится отъявленным спортсменам.

Только прямоугольный интерфейс на круглом дисплее выглядит как дополнительное ментальное упражнение. Придется пострадать и аудиофилам. Часы не поддерживают потоковое воспроизведение. Для уведомлений нет динамиков. Остается либо загрузка файлов MP3 на устройстве плюс беспроводные наушники, либо управление плеером или стримингом на смартфоне. Про платежные сервисы вроде встроенного Zepp Pay в России можно вспоминать лишь в качестве упражнения по ностальгии.

Александр Леви