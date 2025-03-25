Колледжи в 2025 году подготовят 127 тыс. медицинских работников

Число выпускников колледжей по медицинским специальностям в 2025 году составит около 127 тыс. человек, это на 30 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова на совещании комитета Совфеда по социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В прошлом году выпуск составлял 99 тыс. человек. Но нам очень важно здесь с министерством здравоохранения вместе поработать, чтобы эти специалисты среднего звена доходили до учреждений здравоохранения»,— сказала госпожа Колударова (цитата по ТАСС).

Она также указала на нехватку медработников в школах. По ее словам, дефицит в этой сфере можно восполнять за счет механизма целевого приема.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в феврале этого года говорил, что дефицит врачей в России оценивается в 23,3 тыс. человек, дефицит среднего медицинского персонала — 63,5 тыс. человек. По данным ведомства, с 2019 по 2024 год общий прирост по врачебному персоналу составил 6,5 тыс. человек. Количество врачей с 2023 года выросло с 541,5 тыс. до 558 тыс. человек. При этом в 2020 году в РФ было 557,3 тыс. врачей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Врачам диагностировали нехватку».

Полина Мотызлевская