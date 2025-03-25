В Самарской области чиновникам разрешили эвакуировать авто, мешающие благоустройству

Принят в двух чтениях закон, позволяющий органам местного самоуправления в Самарской области эвакуировать автомобили, которые мешают благоустройству территории. В его поддержку единогласно проголосовали депутаты губернской думы на заседании во вторник, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Граждане от этого никак не пострадают. Надеемся на то, что данный законопроект дисциплинирует их, когда необходимо будет заниматься уборкой дворовой территории и магистралей», — прокомментировал законопроект председатель комитета по местному самоуправлению Геннадий Говорков.

Закон позволяет чиновникам Самарской области эвакуировать машины, которые мешают вывозить твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок и очищать проезды от снега.

Георгий Портнов