В Крымском районе задержали 17 иностранцев из Кубы

В Крымском районе Краснодарского края сотрудники полиции выявили 17 нелегальных иностранцев из Кубы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители составили в отношении иностранцев протоколы об административных правонарушениях по ч. 1.1 и ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение приезжим режима пребывания на территории РФ). Один из задержанных дополнительно привлечен к ответственности за уклонение от депортации.

По решению суда всем нарушителям назначены штрафы с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Каждому из кубинцев запрещен въезд на территорию страны на период от 5 до 10 лет.

«В действиях лиц, допустивших проживание нелегальных мигрантов на территории страны, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ. Проводится проверка»,— отметили в ведомстве

Анна Гречко