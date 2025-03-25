В Оренбуржье льготная ипотека на вторичное жилье будет доступна в 9 городах

С 1 апреля приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ипотеке можно в девяти городах: Абдулино, Бугуруслан, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Орск, Соль-Илецк, Сорочинск, Ясный. Об этом сообщает минэкономразвития Оренбургской области.

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В ведомстве отмечают, что купить квартиру на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека» могут семьи с детьми до 7 лет. Перечень городов, участвующих в программе, будет периодически обновляться. Действующий список городов актуален до 30 июня 2025 года.

Ранее льготная ипотека распространялась только на новостройки и строительство индивидуальных жилых домов. Условия для вторичного жилья и новостроек идентичны: ставка 6%, срок кредитования 25-30 лет, первоначальный взнос 20%.

Руфия Кутляева