На Ставрополье паводковый период ожидается спокойным

Министр природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов рассказал 25 марта о прогнозах по паводковой ситуации на предстоящий сезон. Ситуацию он назвал «стабильной», так как уровень воды в ставропольских реках пока низкий.

Пик паводка на Ставрополье приходится обычно на середину апреля, когда начинается интенсивное таяние снега в горах Северного Кавказа. Однако, по словам господина Безменова, его угроза стоит особенно остро, когда снежный покров в горных районах, как в 2002 году, ниже 1500 метров. В нынешнем году снег в горах на уровне 3000 метров, и вода в ставропольских реках наоборот ниже «благоприятного уровня».

Министр отметил, что, несмотря на маловодье, «расслабляться нельзя», так как край входит в пятерку регионов с высокой вероятностью крупных паводков: в зоне риска находится более 15 тыс. домов, где проживает более 53 тыс. жителей региона. Опасность может возникнуть, если начнутся обильные ливни, которые затопят поля и повысят уровень воды в степных реках рядом с населенными пунктами.

С начала марта специалисты министерства совместно с МЧС и муниципалитетами уже обследовали 120 км по течению рек, проверили «затороопасные места», определили 18 наиболее опасных точек и наметили планы по их ликвидации. За состоянием рек в постоянном режиме следят 25 гидропостов Росгидромета и 13 минприроды Ставропольского края.

В планах министерства создание специального приложения в интернете, которое в перспективе сможет предоставлять гражданам оперативную информацию о паводкоопасной ситуации, в том числе с помощью СМС.

Александра Ларинцева, Пятигорск