В 2025 году на Дону ожидают объем инвестиций на 7% больше прошлогоднего

Власти Ростовской области прогнозируют рост объема инвестиций до 770 млрд руб. в 2025 году, что на 7% больше показателя 2024 года, сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития региона Сергей Кононенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличение инвестиций будет достигнуто за счет развития ключевых предприятий и реализации государственных программ. По данным Сергея Кононенко, рост инвестиций в экономику региона наблюдается уже шестой год подряд.

Реестр инвестиционных проектов Ростовской области включает более 580 проектов на сумму почти 900 млрд руб. В 2024 году на развитие экономики и социальной сферы было направлено 717,3 млрд руб., что на 2,4% больше показателя 2023 года, согласно данным Ростовстата.

Тат Гаспарян