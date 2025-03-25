«Яркий пример — платье, вручную выдутое из прозрачного стекла»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проектах, посвященных моде и искусству в мировых музеях, и работе нидерландского модельера Ирис ван Херпен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: irisvanherpen.com Фото: irisvanherpen.com

Десять лет назад я была под огромным впечатлением от выставки Alexander McQueen: Savage Beauty в лондонском Музее Виктории и Альберта. Более того, я затащила на нее знакомого, модой вообще не интересовавшегося. Заходил он полный скепсиса, а выходил полный восторга. С тех пор настолько сильных выставок о моде, которые способны увлечь далеких от нее людей, не припомню. И вот в середине марта в сингапурском ArtScience Museum открылась выставка Iris van Herpen: Sculpting the Senses. На ней около 140 работ самой Ирис и еще 95 объектов современных художников, дизайнеров, а также некоторые старинные артефакты.

ArtSciense Museum для голландки ван Херпен, конечно, идеальное место: все ее работы на стыке науки и искусства. Она первой применила в моде 3D-печать и достигла невероятного совершенства в применении технологии, она совместно с разными институциями (от MIT до NASA) разрабатывала невероятные ткани и другие современные решения для кутюра XXI века. Среди ее источников вдохновения наряду с природой, человеческим телом, морской биологией и архитектурой есть и ускоритель частиц БАК, и изображения, сделанные телескопом Джеймса Уэбба. Обращается Ирис и к ремеслам. Яркий пример последнего — платье, вручную выдутое из прозрачного стекла. Открыта удивительная выставка до 10 августа.

Анна Минакова