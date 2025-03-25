Жителя Кунашака отправили на принудительное лечение за нападение в школе

Кунашакский районный суд отправил на лечение в психиатрический стационар специализированного типа 31-летнего местного жителя. Он напал на сотрудницу школьной столовой и угрожал полицейским. Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что утром 7 ноября прошлого года страдающий психическим расстройством местный житель проник на кухню кунашакской школы. Там он напал на сотрудницу столовой и попытался вырвать из ее рук нож. Работники учреждения забаррикадировали двери, чтобы агрессор не попал в классы к детям, и вызвали полицию. Нарушитель, вооружившись ножами, угрожал сотрудникам правоохранительных органов. В суде он пояснил, что не помнит произошедшего и пришел в себя только в больнице.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в день происшествия СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вскоре инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о ходе расследования дела.

Виталина Ярховска