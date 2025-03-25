В Ярославле задержали группу обнальщиков

Полиция Ярославля задержала троих человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятые деньги

Фото: УМВД России по Ярославской области Изъятые деньги

Фото: УМВД России по Ярославской области

Злоумышленники, действуя как организованная группа, предоставляли услуги по обналичиванию денег без регистрации кредитной организации. С 2021 по 2024 год они провели операции на сумму около 173 млн руб. и получили доход свыше 15 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. В ходе расследования проведено шесть обысков, в результате которых изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты, печати и документация. Также найдены наркотики: конопля и марихуана, которые принадлежат сожителю одной из задержанных. Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Антон Голицын