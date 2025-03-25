Умер бывший тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов

На 62-м году жизни скончался бывший тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.

С 2016-го по 2018 годы Андрей Мартемьянов возглавлял хабаровский «Амур». После он стал главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста». С 2021-го по 2023 годы тренировал новосибирскую «Сибирь».

В 2023 году опять возглавил «Амур». В минувшем сезоне клуб досрочно расторг контракт с Андреем Мартемьяновым после серии поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Александра Стрелкова