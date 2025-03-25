Участок дороги «Меридиан» в Челябинске отремонтируют за 299 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска заключил контракт с ООО «Группа компаний „Автодор“» на ремонт участка дороги «Меридиан» от улицы Новомеханической до улицы Рождественского. Работы оценили в 299,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, подрядчику нужно демонтировать и обновить асфальтовое покрытие, бортовые камни и тротуары на участке трассы протяженностью 5 км. Работы необходимо выполнить до августа 2025 года. Контракт финансируется из бюджета города.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГК Автодор» зарегистрировано в Челябинске в 2022 году. Учредителем и генеральным директором является Александр Леонов, владеющий 25% капитала челябинского регоператора по сбору бытовых отходов «Центр коммунального сервиса». Выручка подрядчика за 2024 год составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 6 млн руб. В портфеле госконтрактов компания имеет пять договоров на ремонт трасс и содержание дорог и улиц Челябинска от КДХ и администрации Советского района города. Два из них прекращены по соглашению сторон.

Виталина Ярховска