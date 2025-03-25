В восточной Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов

Мощный взрыв прогремел сегодня, 25 марта, в 8:54 по местному времени на складе боеприпасов, расположенном в районе Свитавы на востоке Чехии. Как сообщает Radio Prague International, серьезные ранения получил один человек. Власти Чехии объявили о введении режима ЧС.

Склад размещался на территории завода по производству боеприпасов компании STV Group. Предприятие также занимается ремонтом и модернизацией военной техники. В тушении пожара приняли участие 11 пожарных расчетов. Перекрыты близлежащие дороги. Все люди с территории завода эвакуированы. Власти Чехии утверждают, что опасности для местных жителей происшествие не представляет, хотя риск новых взрывов сохраняется. STV Group обещает вскоре выпустить заявление в связи с ЧП.

Алена Миклашевская