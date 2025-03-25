«Амкар Пермь» взял в аренду вратаря

Ризван Ташаев на правах аренды пополнил состав команды «Амкар Пермь». Об этом сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба. Игрок является воспитанником грозненской академии футбола. Имеет опыт выступлений за молодежную команду «Ахмата», брянское «Динамо» и казанский «Сокол». В возрасте 18 лет дебютировал в премьер-лиге за чеченский клуб 27 августа 2022 года в матче против самарских «Крыльев». Вторую половину прошлого сезона отыграл 12 матчей за «Сокол» (Казань), в трех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Аренда рассчитана до конца ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар Пермь» Фото: ФК «Амкар Пермь»

Напомним, что «Амкар» завершил сборы в Краснодарском крае контрольным поединком с ФК «Звезда» из Санкт-Петербурга. Итог противостояния — 1:1.

13 апреля пермская команда стартует в чемпионате страны по футболу матчем с барнаульским «Динамо».