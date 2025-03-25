Объявлен конкурс по выбору подрядчика капремонта Ростовской филармонии

Ростовская государственная филармония объявила о закупке на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания, начальная цена контракта составляет 590,6 млн руб. Сведения об этом размещены на портале «Госзакупки».

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Заявки на участие в закупке принимаются до 7 апреля. Филармония расположена в Ростове-на-Дону по улице Большая Садовая, 170.

Согласно расчету начальной максимальной цены, стоимость строительно-монтажных работ составит 350 млн руб., оборудования — 135 млн руб., пуско-наладочные работы — 3 млн руб., временные здания и соорудения — 4,1 млн руб., непредвиденные затраты для объектов капитального строительства — 9,8 млн руб.

Все работы должны быть выполнены до конца декабря 2027 года, начало строительства — апрель 2025 года.

Средства выделены из областного бюджета на 2025 год — 81,2 млн руб., 2026 год — 242 млн руб., 2027 год — 267,4 млн руб.

За это время будет отремонтирована кровля, заменены полы, окна, двери, технологическое оборудование сцены. Также замене подлежат внутренние системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, сети связи. В зрительном зале установят кресла и двери с усиленной звукоизоляцией. Кроме того, появятся архитектурная подсветка здания, новое световое и звуковое оборудование.

В феврале первый заместитель губернатора Дона Игорь Гуськов сообщал, что на капремонт Ростовской государственной филармонии в бюджете региона предусмотрены 1,1 млрд руб. После его проведения здание станет отвечать всем требованиям, в том числе в части доступности для маломобильных групп населения. Будут созданы комфортные условия как для поклонников музыки, так и для творческих коллективов филармонии.

Последний раз здание ремонтировалось более 40 лет назад.

Тат Гаспарян