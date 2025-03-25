Выставка о Воркуте открылась в Культурно-историческом комплексе СЖД в Ярославле

Выставка «Воркута – жемчужина Северной магистрали», посвященная самой северной станции дороги, открылась в Культурно-историческом комплексе СЖД в Ярославле в марте, и будет работать до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Она рассказывает о развитии северных участков СЖД, роли железной дороги в освоении угольных месторождений, формировании Воркуты как крупного промышленного центра. Посетители узнают, как было открыто Воркутинское угольное месторождение, как появился город Воркута, какие предприятия в нем расположены, о вкладе воркутинцев в Победу в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях и особенностях одного из крупных городов страны, расположенных в Заполярье.

Проект реализован Культурно-историческим центром совместно с муниципальным Воркутинским музейно-выставочным центром.

Культурно-исторический комплекс СЖД расположен рядом с Ярославской детской железной дорогой (ЯДЖД) в Яковлевском бору в Заволжском районе Ярославля. Вместе они представляют собой центр для приятного и познавательного детского отдыха, семейного и корпоративного досуга. В КИК можно пополнить багаж знаний об истории магистрали, увидеть интересные экспонаты, посетить атмосферное кафе, а на ЯДЖД с мая по сентябрь есть возможность прокатиться по узкоколейной железной дороге на поезде с паровозом.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога