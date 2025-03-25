Назначена вице-председатель Счетной палаты Самарской области

На пост заместителя председателя Счетной палаты Самарской области назначена Татьяна Яковлева. Она будет занимать пост в течение пяти ближайших лет. Соответствующее решение приняли депутаты Самарской губернской думы на заседании во вторник, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кандидатуру Татьяны Яковлевой на соответствующий пост внес на рассмотрение регионального парламента его председатель Геннадий Котельников. До этого госпожа Яковлева отработала пятилетний срок на посту зампреда областной счетной палаты, а ранее, с 2001-го по 2020 годы, она трудилась в министерстве управления финансами Самарской области на различных должностях, от ведущего специалиста до руководителя управления.

Георгий Портнов