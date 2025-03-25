В небе над Ростовом заметили следы спутника SpaсeX

В ночь на 25 марта жители Ростова-на-Дону и области наблюдали яркую светящуюся спираль в небе, возникшую после запуска ракеты Falcon 9 компании SpaсeX Илона Маска. Явление имеет техногенную природу и часто встречается вблизи космодромов, пояснил астроном Николай Демин из обсерватории парка Горького.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Фото: социальные сети

Он отметил, что светящиеся следы от космических аппаратов можно увидеть почти при каждом запуске. Однако для Ростовской области это не обычное явление, так как рядом нет ни одного космодрома. «Возможно, имела место какая-то нештатная корректировка орбиты. Или сам спутник запускали на какую-либо нестандартную орбиту»,— предположил ученый.

Помимо Ростовской области, 25 марта спираль наблюдали жители многих других регионов России и стран: Франции, Германии, Польши. Необычный след в атмосфере возник от второй ступени ракеты Falcon 9 с разветвительным космическим аппаратом NROL-69 компании SpaсeX Илона Маска. Аппарат запустили вечером в понедельник с космодрома США.

Николай Аксенов