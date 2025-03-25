Россия и Украина обсуждают возвращение еще 72 жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российская сторона обсуждает с украинской возвращение еще 72 жителей Курской области, оказавшихся в Сумах в результате боевых действий. По ее словам, украинские военнослужащие при атаке на Курскую область вывезли в Сумы более сотни мирных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Двумя акциями возвращены 79 курских граждан, осталось еще 72. Мы сегодня работаем над этой темой и надеемся, что в результате переговоров удастся разрешить эту ситуацию»,— сказала омбудсмен на расширенном заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству (цитата по ТАСС).

С августа прошлого года аппарат уполномоченного дважды сообщал об эвакуации россиян с территории Украины. 22 ноября в Россию вернулись 46 человек, среди которых было 12 детей, в том числе один новорожденный и один младше трех лет. 3 марта в Россию эвакуировали 33 человека, в основном детей и пожилых людей. Девять из них были отправлены в медучреждения региона.

19 марта госпожа Москалькова говорила, что в Сумах находятся еще 76 жителей Курской области. Она не уточняла, входят ли в это число все оставшиеся на территории Украины жители региона.

Полина Мотызлевская