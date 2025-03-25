На Кубани торговцев нелегальным алкоголем оштрафовали на 2,8 млн рублей
Департамент потребительской сферы Краснодарского края в 2024 году составил 81 протокол об административных правонарушениях в отношении продавцов нелегальной алкогольной продукции. По решению суда их оштрафовали на 2,8 млн руб. Треть нарушений касались розничной продажи пивной продукции без документов.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Всего из незаконного оборота сотрудники ведомства изъяли почти 4,5 тыс. литров алкоголя, в том числе около 3,2 тыс. пивной продукции. Об этом начальник отдела контроля антитеррористической защищенности торговых объектов департамента Игорь Монин рассказал во время выступления на межрегиональном онлайн-марафоне ИД «Коммерсантъ» «Потенциал регионов в борьбе с нелегальной подакцизной продукцией».
По данным эксперта, департамент регулярно проводит профилактические и контрольные мероприятия. В минувшем году предприятиям направлено около 2,4 тыс. предостережений, из них около 1,5 тыс. — по признакам оборота пива без документов.
«В прошлом году департамент внедрил новый подход к выявлению нелегальных точек продаж. На основе данных ЕГАИС, мы проанализировали работу 5,5 тыс. реализаторов пива и пивных напитков. В результате у 36% нашли нарушения. Перечень субъектов направили в муниципалитеты для дальнейшей работы с органами полиции. Благодаря этому в некоторых районах объем изъятой нелегальной продукции вырос более чем в пять раз»,— отметил Игорь Монин.
Кроме того, сотрудники департамента в конце 2024 года направили в адрес всех муниципальных образований перечень легальных получателей пива и пивных напитков. «Механизм позволяет администрациям оперативно выявлять незаконные точки продаж. За пару месяцев уже обнаружены более 20 предпринимателей, реализующих пиво и пивные напитки без документов»,— сказал спикер.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае объемы производства пива в 2024 году выросли на 26% за год и составили 224 млн литров.