На Кубани торговцев нелегальным алкоголем оштрафовали на 2,8 млн рублей

Департамент потребительской сферы Краснодарского края в 2024 году составил 81 протокол об административных правонарушениях в отношении продавцов нелегальной алкогольной продукции. По решению суда их оштрафовали на 2,8 млн руб. Треть нарушений касались розничной продажи пивной продукции без документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего из незаконного оборота сотрудники ведомства изъяли почти 4,5 тыс. литров алкоголя, в том числе около 3,2 тыс. пивной продукции. Об этом начальник отдела контроля антитеррористической защищенности торговых объектов департамента Игорь Монин рассказал во время выступления на межрегиональном онлайн-марафоне ИД «Коммерсантъ» «Потенциал регионов в борьбе с нелегальной подакцизной продукцией».

По данным эксперта, департамент регулярно проводит профилактические и контрольные мероприятия. В минувшем году предприятиям направлено около 2,4 тыс. предостережений, из них около 1,5 тыс. — по признакам оборота пива без документов.

«В прошлом году департамент внедрил новый подход к выявлению нелегальных точек продаж. На основе данных ЕГАИС, мы проанализировали работу 5,5 тыс. реализаторов пива и пивных напитков. В результате у 36% нашли нарушения. Перечень субъектов направили в муниципалитеты для дальнейшей работы с органами полиции. Благодаря этому в некоторых районах объем изъятой нелегальной продукции вырос более чем в пять раз»,— отметил Игорь Монин.

Кроме того, сотрудники департамента в конце 2024 года направили в адрес всех муниципальных образований перечень легальных получателей пива и пивных напитков. «Механизм позволяет администрациям оперативно выявлять незаконные точки продаж. За пару месяцев уже обнаружены более 20 предпринимателей, реализующих пиво и пивные напитки без документов»,— сказал спикер.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае объемы производства пива в 2024 году выросли на 26% за год и составили 224 млн литров.

Маргарита Синкевич