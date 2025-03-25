Полиция Краснодара проверяет жителя после стрима с оскорблениями сотрудников ФСБ

Полиция Краснодара начала проверку по факту оскорбления человеческого достоинства и дискредитации Вооруженных сил РФ. Личность правонарушителя, 35-летнего местного жителя, установлена, передает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка инициирована на основании информации, выявленной интернете, и по ее результатам будет дана правовая оценка действиям мужчины. В соцсетях ранее сообщалось, что краснодарский пауэрлифтер во время стрима оскорблял сотрудников ФСБ.

Распространение в сети неприличной информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, может привести к наложению административного штрафа от 30 тыс. до 100 тыс. руб., отметили в полиции. Также мужчина будет привлечен к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. За это предусмотрен штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков