СКР возбудил уголовное дело в отношении женщины-водителя, причинившей травмы полицейскому

Следователями СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что утром 22 марта 2025 года девушка 1987 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Ford Focus в поселке Гайны, не выполнила требования полицейских остановить машину. Инспекторы организовали преследование и догнали автомобиль, после чего нарушительница притормозила. Когда сотрудник ДПС взялся за ручку водительской двери и приоткрыл ее, ухватившись другой рукой за стойку кузова, водитель нажала на газ, машина стала набирать скорость. В итоге автомобиль протащил полицейского около 200 м. На 150-м километре автодороги Гайны — Кудымкар один из сотрудников произвел предупредительный выстрел, а когда водитель не отреагировала, стал стрелять по колесам Ford Focus. Нарушительница была задержана после того, как ее автомобиль врезался в столб. Полицейский получил травмы конечностей.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты интересующие следствие предметы и объекты, в том числе видеозаписи, подтверждающие причастность подозреваемой к совершенному преступлению. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.