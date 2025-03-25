В Каменске-Шахтинском местный житель арестован за хулиганство в детском саду

Суд в Ростовской области отправил под стражу задержанного в Каменске-Шахтинском по подозрению в хулиганстве в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 21 марта 38-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения проник детский сад, повредил входную дверь одного из кабинетов и, высказывая оскорбления и угрозы, демонстрировал нож. После этого он покинул территорию учреждения. В результате произошедшего никто не пострадал.

В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). На допросе он дал признательные показания.

Отмечается, что ранее фигурант был неоднократно судим за преступления против собственности и хранение наркотических средств.

Мария Иванова