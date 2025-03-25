В Крыму продают пансионат за 156 млн рублей

В Алупке в Крыму за 156 млн руб. продают пансионат. Объект находится в собственности субъекта РФ, планируется его отчуждение, следует из данных на сайте «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь пансионата составляет почти 5 тыс. кв. м. В перечень недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению, входят несколько корпусов. Это клуб-библиотека, климатопавильон, лечебные корпуса, спальные корпуса и другие здания.

Подача заявок на участие в аукционе стартовала 25 марта. Окончание подачи — 14 апреля, а проведение торгов — 16 апреля.

Вячеслав Рыжков