Зарубежные СМИ: Что известно о скандале с участием журналиста в закрытом чате Белого дома?

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц может лишиться своего поста. Именно он по ошибке пригласил журналиста в секретный чат, где обсуждались военные операции Пентагона. Решение может быть принято в ближайшие дни, пишет газета Politico. Об инциденте рассказал Джеффри Голдберг, главный редактор издания The Atlantic. Он два дня находился в закрытой группе мессенджера Signal и сначала думал, что эта переписка — обман. Однако потом в диалоге появилось время ударов США по Йемену, которое совпало с реальной атакой. В Белом доме позже подтвердили эту информацию. Среди собеседников репортера по переписке оказались вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, глава госдепартамента Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц. О том, как в США отреагировали на этот инцидент, — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Раскрытие военных планов немедленно раскритиковали демократы и ведомства, занимающиеся вопросами нацбезопасности. По крайней мере, один законодатель уже потребовал расследования ФБР, пишет The Washington Post. «Один из самых вопиющих провалов оперативной безопасности и здравого смысла»,— цитирует агентство Associated Press сенатора Джека Рида. «Чрезвычайное нарушение безопасности американской разведки»,— соглашаются журналисты The New York Times. Для секретного и крайне чувствительного военного планирования чиновники должны использовать защищенные правительственные каналы. Переписки в мессенджере Signal могут быть нарушением закона о шпионаже, предполагают собеседники издания из Министерства обороны.

Будущее советника по национальной безопасности Майка Уолца теперь под вопросом, возможно, ему придется уйти в отставку, предполагает газета Politico. Дональд Трамп примет решение об этом в ближайшие дни. «Нельзя быть безрассудным на таком посту»,— говорит один из высокопоставленных источников издания. По его мнению, если Уолц останется советником, то это поставит президента в невыгодное положение. Однако Трамп может быть недоволен и другими участниками дискуссии, например, Питом Хегсетом, который якобы и поделился с группой конфиденциальной информацией. Министр обороны, в свою очередь, решительно отрицает свою вину. Как передает CNN, чиновник напал и лично на Голдберга, назвав его «лживым так называемым журналистом».

Вместе с тем обработка данных, которые касаются национальной обороны, в США строго регулируется законом, напоминает Associated Press. Халатность при работе с ними может быть преступлением. В 2015-2016 годах Минюст США расследовал, нарушала ли нормы бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Она обменивалась секретной информацией со своими помощниками через созданный ею частный сервер электронной почты. В итоге обвинения ей не предъявили, что не раз критиковал как сам Трамп, так и Пит Хегсет. Хиллари Клинтон тоже отреагировала на историю с журналистом The Atlantic. Она репостнула статью издания с комментарием «Вы, должно быть, шутите».

