Житель Ставрополья устроил на дому цех по переделке оружия и теплицу для конопли

В Железноводске сотрудники ГУ МВД России по СКФО совместно с УФСБ России по Ставропольскому краю задержали местного жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале ставропольской полиции со ссылкой на официального представители МВД России Ирину Волк https://t.me/mvd26russia/6095. Мужчина был задержан при отработке оперативной информации о том, что в его домовладении организован цех по переделке оружия в боевые аналоги и нарколаборатория.

В ходе обыска оперативники обнаружили мастерскую, в которой находился токарный станок и «различные технические приспособления, необходимые для изготовления оружия и боеприпасов». Как уточнили в ведомстве, у злоумышленника были изъяты «несколько предметов, конструктивно схожих с пистолетами и револьвером», патроны различного калибра, граната, ручные противотанковые гранатометы, огнемет «и другие предметы, имеющие доказательственное значение» https://t.me/mvd26russia/6095.

Подвал домовладения оказался оборудованным не только искусственным освещением и вентиляцией, но и системой орошения для выращивания конопли. Кроме того, там же были обнаружены и изъяты «кусты конопли и емкости с высушенным и расфасованным наркотиком различных сортов».

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 222, 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, ремонт, переделка оружия) и ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, переработка наркотиков). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Александра Ларинцева, Пятигорск