Аэропорт Пермь сменил гендиректора

Новым гендиректором АО «Международный аэропорт Пермь» назначена Светлана Архипова, сообщает телеграм-канал предприятия. Предыдущий гендиректор АО Александр Кулюкин покинул пост в связи с назначением на должность заместителя гендиректора «Новапорт Холдинг» по производству. Господин Кулюкин возглавлял пермское авиапредприятие с декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Архипова

Фото: telegram-канал аэропорта Перми Светлана Архипова

Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Светлана Архипова работает в отрасли 44 года. Ее карьера начиналась с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда. С 2018 года занимала должность первого заместителя генерального директора аэропорта Пермь.

Международный аэропорт Пермь управляется одноименным акционерным обществом, которое на 75% принадлежит холдингу «Новапорт». Остальную часть контролируют структуры краевых властей. Выручка общества в 2024 году превысила 2,823 млрд руб., чистая прибыль аэропорта составила 1,054 млрд руб.