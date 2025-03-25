Количество выдач льготных ипотечных кредитов в 2024 году упало на 32%

По итогам 2024 года количество выданных льготных ипотечных кредитов сократилось на 32%, их объем — на 31%, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В феврале 2024-го выдали 43,78 тыс. кредитов на 225,82 млрд руб., в феврале 2025 года — 29,6 тыс. на 156,24 млрд руб. На льготную ипотеку пришлось 71% от общего количества и 88% от объема выдач кредитов на покупку жилья.

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В феврале текущего года средний размер льготного ипотечного кредита составил 5,28 млн руб. Это на 2% выше, чем годом ранее (5,16 млн руб.). Средний срок кредитования был равен 292 месяцам (24 года и четыре месяца), показатель снизился на девять месяцев, приводит ТАСС данные ОКБ.

В месячном выражении количество выдач льготных жилищных ипотек выросло на 87%, объем — на 77%. В январе доля ипотеки с господдержкой составляла 57% от общего количества и 79% — от объема выдач: было выдано 15,83 тыс. кредитов на 88,11 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,57 млн руб., срок — 304 месяца (25 лет и четыре месяца).

В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредита попали:

Москва (3,28 тыс. кредитов на 24,18 млрд руб.);

Подмосковье (2,32 тыс. кредитов на 15,39 млрд руб.);

Санкт-Петербург (1,62 тыс. кредитов на 10,46 млрд руб.);

Краснодарский край (1,05 тыс. кредитов на 5,29 млрд руб.);

Татарстан (1 тыс. кредитов на 5,12 млрд руб.).

После ожидаемого сезонного снижения в начале года в феврале спрос на ипотеку вновь растет, отмечается в обзоре ипотечного рынка «Домклик» (сервис Сбербанка). В феврале объем выданной Сбербанком ипотеки составил 126,2 млрд руб., что на 80% превышает январское значение.

Подробности — в материале «Ъ» «Ипотека вернулась к росту».