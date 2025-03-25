В Чувашии возбуждено уголовное дело против работников бригады скорой помощи о ненадлежащем оказании помощи, из-за чего впоследствии умер пациент. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возбудили дело против медиков скорой помощи после смерти пациента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Чувашии возбудили дело против медиков скорой помощи после смерти пациента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На приеме у главы СУ СК России по Чувашской Республике Александра Полтинина житель Чебоксар обратился с жалобой на действия бригады скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, не оказали надлежащую помощь его отцу. В результате пациент скончался.

По поручению Полтинина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствие установило, что утром 4 января 2023 года сотрудники республиканского центра медицины катастроф, прибывшие к пациенту, допустили ошибку в диагностике его состояния. Они недооценили клиническую картину и данные электрокардиограммы, не госпитализировали мужчину, оставив его дома. Через полтора часа после отъезда бригады пациент умер от хронической ишемической болезни сердца. Следствие считает, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

В настоящее время следователь проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося и сбора доказательственной базы.

Расследование уголовного дела поставлено руководством следственного управления на контроль.

Артём Дергунов