В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 27%

За неделю в Самарской области зарегистрировано почти 15 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. населения составил 47,9. Это выше эпидпорога на 27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 72,7%»,— говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим периодом в целом по населению и во всех возрастных группах заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области снизилась. Сейчас в регионе циркулируют вирусы гриппа В и А (H1N1). При этом среди вирусов негриппозной этиологии преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы. В регионе от гриппа привито свыше 1,9 млн населения.

В Ульяновской области за неделю ОРВИ заболело более 11,7 тыс. человек. Показатель заболеваемости в регионе ниже эпидпорога по совокупному населению на 8,58%, но выше в группе жителей в возрасте 15 лет и старше на 34,52%. В Ульяновской области продолжают активно циркулировать вирусы гриппа.

Георгий Портнов