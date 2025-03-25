Главный инженер «Россети Новосибирск» рассказал о предварительных итогах отопительного сезона и готовности к паводку

24 марта в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения региона. В совещании приняли участие представители федеральных и местных органов исполнительной власти, а также ресурсоснабжающих организаций региона, в т.ч. делегация «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») во главе с первым заместителем генерального директора – главным инженером Владимиром Герасимовым.

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Одними из ключевых вопросов повестки совещания стали прохождение энергокомпаниями отопительного сезона и готовность инфраструктуры к паводку. Технический руководитель системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) региона доложил о промежуточных итогах работы электросетей в период зимнего максимума нагрузок. С ноября 2024 года по январь 2025 года специалистам «Россети Новосибирск» удалось снизить число аварийных отключений в сетях 0,4-110 кВ на 37,5% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Это результат масштабной работы по подготовке электросетевых объектов к зиме, которую энергетики провели в прошлом году.

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Несмотря на все капризы сибирской погоды, отопительный сезон близится к завершению, и следующим испытанием для инфраструктуры станет период паводка. Поэтому Владимир Герасимов отдельно остановился и на подготовке электросетей к весеннему половодью. Учитывая обширную территорию обслуживания филиалов компании и разнообразие ландшафта, в зоне риска подтопления находятся 745 электроустановок. Для обеспечения их надежной работы и бесперебойного электроснабжения потребителей, энергетики еще в начале года разработали почти 240 мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. На сегодняшний день большая часть из них уже выполнена, в т.ч. отработаны навыки устранения чрезвычайных ситуаций в рамках Всероссийского командно-штабного учения. А также в компании поддерживается масштабный аварийный запас материалов и оборудования, необходимый для оперативного устранения повреждений электросетей. В общей сложности почти 700 позиций на общую сумму более 85 млн рублей.

Кроме того, на штабе была рассмотрена еще одна ситуация, напрямую влияющая на безопасность электроснабжения мегаполиса. Речь идет о восстановлении кабельной эстакады в русле реки 2-я Ельцовка после очередного обрушение грунта на береговой линии, что создает угрозу обрушения опорной конструкции и повреждения кабелей, питающих Заельцовский район мегаполиса. Особенно остро данный вопрос встает в свете предполагаемого весеннего разлива реки. Накануне прошло выездное совещание прямо на месте обрушения эстакады. А уже в ходе заседания штаба энергетики и представители органов власти выработали первоочередные шаги по решению данной технически сложной задачи. Ситуация остается под пристальным контролем «Россети Новосибирск» и министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС" Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС"

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»