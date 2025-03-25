Предлагаемые работникам культуры зарплаты в Удмуртии выросли на 11% за год

Средняя предлагаемая работникам искусства и культуры зарплата в Удмуртии составляла 50 тыс. руб. в третьей декаде марта, что на 11% больше, чем годом ранее, следует из исследования hh. ru. При этом показатель на 11,1 тыс. руб. меньше, чем в среднем по РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года в республике открыли 15 вакансий в отрасли искусства и культуры, что на 36% больше, чем годом ранее. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», показатель составляет около 0,6% от всех вакантных должностей в сфере в РФ: всего в стране было открыто 2,5 тыс. таких вакансий с начала года.

Весь спрос в Удмуртии приходится на музеи, галереи и театры. Местные культурные учреждения ищут администраторов, артистов и педагогов.