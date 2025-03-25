Ипотечное кредитование в регионе сократилось на треть

В 2024 году в Ярославской области оформили 9730 ипотечных кредитов, что на треть меньше показателя предыдущего года. Это связано с прекращением безадресной льготной ипотеки. В первом полугодии количество сделок росло, но после завершения программ в июле объемы сократились более чем на 40% и продолжали снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем ипотечных сделок за 2024 год составил 29,6 млрд руб., что на 37,9% меньше показателя 2023 года. Средний размер кредита снизился на 5% и составил 3 млн руб.

Эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева отметила, что рынок ипотечного кредитования вернулся к адекватному уровню после периода перегрева. С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила для защиты прав заемщиков, направленные на минимизацию высокорисковых схем.

Антон Голицын