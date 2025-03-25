Количество ДТП с самокатами на Дону осталось на уровне 2023 года

В 2024 году в Ростовской области было зарегистрировано пять ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Этот показатель соответствует уровню 2023 года, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В авариях 2024 года пострадали 5 человек, трое из них – дети. В столкновениях электросамокатов, гироскутеров и электромопедов в 2023 году так же пострадали 5 участников дородного движения, в их числе – двое подростков.

Электросамокатами и другим подобным транспортом пользуется преимущественно молодежь, поэтому чаще именно молодые люди оказываются пострадавшими в таких ДТП.

Чтобы уменьшить случаи травматизма, в преддверии сезона прокатов средств индивидуальной мобильности 2025 года власти донской столицы разработали проект постановления, в котором установлен порядок организации на территории Ростова пунктов размещения СИМ, прописаны правила нанесения операторами кикшеринга специальной разметки. Расстановка точек размещения стоянок будет согласована с комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения.

Валентина Любашенко