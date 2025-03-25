Умер ведущий программы «Времечко» Константин Цивилев

Телеведущий и режиссер Константин Цивилев умер в возрасте 60 лет, сообщил его коллега Давид Шнейдеров. По данным «Московского комсомольца», господин Цивилев умер в своей квартире на Пятницком шоссе днем 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин / РИА Новости Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

«Ушел Константин Цивилев. Уходит золотая команда ''Серебряного Дождя''. Иных уж нет, а те…» — написал господин Шнейдеров в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Константин Цивилев родился в Москве в 1965 году. В 1993 году он окончил Московский государственный институт культуры (МГИК). С 90-х он вел телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко». С 2003 по 2008 год был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». После этого работал на радио «Маяк», в 2010 году стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие». Господин Цивилев — автор 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» и трех юмористических книг о телезвездах.

Полина Мотызлевская